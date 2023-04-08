Враг наступает под Бахмутом и Авдеевкой, из-за значительных потерь в РФ проводят досрочные выпуски военных – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время из-за значительных потерь в РФ проводят досрочные выпуски военных.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер субботы, 8 апреля. Всего за сутки украинские защитники отбили более 35 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не выявлены. За сутки противник обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения ВСУ отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где украинские защитники отбили более 10 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Однако оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Оккупанты совершили обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

При этом российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством ВС РФ приняло решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска понесут огромные потери при попытках штурма Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

По данным военной разведки Великобритании, войска РФ восстановили темп наступления и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорогая жизнь" - под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL: в ВСУ заявили, что ситуация в Бахмуте усложняется, однако наши военные контролируют ситуацию в городе.

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