Враг на Донбассе бил по ВСУ из противотанковых ракет и шпионил с беспилотника

По состоянию на 25 июля пророссийские боевики в 7:00 утра обстреляли позиции ВСУ из систем БМП-1 и автоматических станковых гранатометов. Атака произошла в районе Новозвановки Луганской области, раненых и пострадавших от удара врага не оказалось.

Об этом сообщает официальный штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Об этом инциденте немедленно проинформированы представители миссии ОБСЕ на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме нарушения утром 25 июля, террористические формирования еще накануне, 24 июля, девять раз нарушили "режим тишины", достигнутый в нормандском формате:

неподалеку от районов Золотое-4 и Новоалександровки враг применял для обстрела противотанковые ракетные комплексы;

Видео дня

рядом с Водяным против украинских защитников были использованы минометы 120-го калибра;

у Широкино и Пивденного сепаратисты обстреливали позиции наших солдат со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Авдеевкой боевики совершили обстрел из минометов 82-го калибра;

против позиций ВСУ возле населенных пунктов Нью-Йорк и Новотошковское враг применял станковые противотанковые гранатометы.

К счастью, все эти случаи обошлись для рядов украинской армии без потерь. Также наши бойцы сумели оказать достойный отпор российскому оккупанту.

В Штабе ООС добавили, что у Луганска был в очередной раз замечен летательный аппарат типа "Орлан-10", который был сбит прицельным выстрелом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля на территории Донбасса было разминировано почти 3 гектара земли. В результате было изъято и уничтожено около 211 взрывоопасных предметов.