Врачи рассказали о реабилитации раненых детей, организованной Фондом Рината Ахметова

В санатории в Закарпатье продолжается реабилитационный курс. Он организован Фондом Рината Ахметова для детей до 18 лет, пострадавших от последствий российской агрессии.

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Курс реализуется в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей". Его программа сосредоточена на восстановлении опорно-двигательного аппарата и психологической реабилитации.

Выбирая медицинское учреждение, где дети будут проходить реабилитацию, Фонд Рината Ахметова опирался на несколько факторов. Едва ли не самый главный из них — высокое качество лечения.

Это не только об опыте медиков и наличии современной базы. Это и об умении комбинировать разные методы лечения и подбирать их индивидуально. Снежана Чеботарева, и.о. главного врача санатория:

"Лечение назначается только после обследования человека и комплексно. Такой подход дает хороший результат. К примеру, у нас лечится мальчик, получивший ранение. Сейчас, в последние дни курса, у него уменьшились болевые ощущения в спине и в конечностях. В его случае наилучший эффект дали всевозможные водные процедуры.

Другая наша пациентка после перенесенного стресса столкнулась с определенными психологическими расстройствами. Ее мама говорила, что девочка стала очень замкнутой. Сейчас она больше улыбается и имеет более глубокий сон. В ее лечебной истории очень хорошо сработала иппотерапия, то есть контакт с лошадьми".

Проект продолжается: в нем могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и рекомендаций после полного обследования ребенка.

Оставить заявку можно по ссылке.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Всего в рамках проекта курсы реабилитации прошли 144 ребенка.

За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.