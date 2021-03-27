Врачебный труд нелегким был всегда, но сейчас - особенно по понятным причинам ...

Никогда мы не хоронили за короткий промежуток времени такое количество людей, а сейчас - относительно молодых людей, хотя я не сторонник делить по возрастам приоритеты в оказании медицинской помощи, с чем сейчас столкнулись многие страны ...

Сегодня зав. реанимацией, который много дней уже не выходит из стационара от слова совсем, совершенно уставший от наплыва больных, дефицита персонала говорит мне - я устал каждый день по несколько раз повторять родственникам - ваш (...) умер ...

Тяжело ... тем более, что родным и близким непонятно - как так, пришёл своими ногами...

Но, к сожалению, у нас нет "стоп-крана", способного быстро остановить иногда неконтролируемую или слабо контролируемую генерализованную воспалительную реакцию ...тем более, что бесценное время бывает безнадежно упущено...

Конечно, мы сейчас многое понимаем и можем гораздо больше, чем год назад ... конечно, мы постоянно учимся ...

Но среди многих быстро мелькающих побед (это же нормально, мы же лечим) в память навеки вгрызаются именно неудачи, трагические случаи, иногда - неожиданные и малопрогнозируемые, которые анализируешь, детализируешь, с которыми уже постоянно живешь вместе. И единого ответа на свои же поставленные вопросы все равно нет...

Эти врачебные переживания есть у всех докторов и описаны во многих произведениях М.Булгакова, А.Чехова, В.Вересаева, А. Кея и многих других...

Сегодня много говорили об этом с моим другом и единомышленником, прекрасным врачом, эрудитом, главным инфекционистом Республики Беларусь, профессором Игорем Александровичем Карповым, которого вы, коллеги, хорошо знаете по публикациям в нашем журнале "Клиническая инфектология и паразитология" и совместным конференциям. Вот отрывок из его последнего интервью:

"Антон Павлович Чехов говорил, что плохие дни бывают у всех, но таких плохих дней, как у врачей, не бывает ни у кого. Помните, у Мориса Дрюона: "Ад и рай внешне ничем не отличаются. Ад — это когда бродишь по раю, а чувствуешь себя несчастным". Так и в отношении собственного кладбища. Не надо думать, что врач, который кого-то не сумел спасти — от недостатка ли знаний, по молодости или от излишнего усердия, потом всю жизнь раскаивается, как Борис Годунов в одноименном произведении: кровавые мальчики перед глазами, а народ безмолвствует. Врач часто остается недоволен сделанным. И вот если человеку не удалось помочь, а у тебя остается впечатление, что нужно было действовать как-то иначе... Это остается надолго, порой на всю жизнь. Поэтому нормальный врач и анализирует эти моменты, размышляет, делает выводы. А бывают и депрессии, стрессы. К сожалению, не всегда мы на коне. Иногда приходится и стойло за этим конем прибрать"...

Спасибо всем за поддержку наших докторов и мед. персонала, друзья.

Обязательно справимся. Только все вместе.