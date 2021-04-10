Врач сказала, при каком условии в Украине введут тотальный локдаун

Общенациональный локдаун в Украине могут ввести, если заболеваемость коронавирусом превысит 25 тысяч человек в сутки.

Только в таком случае, власти будут идти на экстренные меры. Такое мнение выразила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала "Украина 24".

Она отметила, что на данный момент наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19 в западных регионах страны.

"Нужно, чтобы за 3-4 недели прошел двойной инкубационный период. Если те регионы, которые сейчас входят в красную зону, где сейчас начинают действовать более жесткие меры, выйдут с таким же показателем стабилизации, и если эта стабилизация будет держаться 5-6 недель после локдауна, то, возможно, не понадобится локдаун по всей стране – если постепенно регионы будут выходить", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль считает, что в Украине локдаун, который введен в нескольких областях, слишком мягкий. Он назвал его "детским садом".