Врач рассказала, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Мирослав Семенюк Общество 10:04, 14.01.2021 Обновлено: 10:15, 14.01.2021

Снижение заболеваемости коронавирусом (COVID-19) произойдет раньше апреля этого года.

Как заявила в интервью "Фактам" заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко, к лету эпидемия должна утихнуть.

"Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", – отметила вирусолог.

По ее словам, при следующей встрече с вирусом может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, "но никто не умрет".

"Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", – добавила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Роман Родына рассказал, что количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах Европейского Союза.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.

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