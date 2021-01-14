Лікарка розповіла, коли епідемія COVID-19 піде на спад

Зниження захворюваності на коронавірус (COVID-19) відбудеться раніше квітня цього року.

Як заявила в інтерв'ю "Фактам" завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко, до літа епідемія повинна вщухнути.

"Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який частіше вражає дітей. Якщо вони "познайомляться" з вірусом у дитинстві, то в них виробиться імунітет", – зазначила вірусологиня.

За її словами, під час наступної зустрічі з вірусом може боліти горло, виникнути нежить, кашель, "але ніхто не помре".

"Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ", – додала Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Роман Родина розповів, що кількість хворих на коронавірус зменшується не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європейського Союзу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються для проведення тестування за наявності ознак COVID-19. Через це МОЗ вирішило змінити алгоритм перевірки.