Врач призвала украинцев не праздновать Новый год так, как святого Николая

После новогодне-рождественских праздников заболеваемость коронавирусом в Украине возрастет. Сочетание COVID-19 с сезонным гриппом может привести к увеличению случаев тяжелого течения болезни.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила врач-пульмонолог Светлана Гук. "Я думаю, что после новогодних праздников заболеваемость будет увеличиваться. Когда люди празднуют, выпивают и что-то друг другу желают – это именно те условия, когда вирус распространяется очень быстро и на достаточном расстоянии", – отметила она.

В этом контексте врач напомнила, что во время празднования Дня святого Николая 19 декабря украинцы массово пренебрегали мерами безопасности.

"Мы все видели, как люди праздновали святого Николая. Сейчас мы обращаемся и просим, чтобы на праздники люди не находились в толпе, чтобы не шли в компании, не отмечали на корпоративах", – подчеркнула она.

По оценкам Гук, локдаун, который будет введен в Украине с 8 по 24 января, наверняка приведет к уменьшению заболеваемости. В то же время она отметила, что не уверена, что эту меру не стоило ввести перед праздниками.

"Что нам после этого даст локдаун? Конечно, даст уменьшение. Но нужен ли он после праздников, или, возможно, надо было немножко иначе поступать с праздниками? Не мне это решать, я бы не хотела заходить в политическую плоскость", – заметила медик.

Говоря о сочетании двух штаммов коронавируса и гриппа, она отметила, что не стоит преувеличивать опасность мутаций COVID-19, поскольку речь идет о том же вирусе. По ее словам, люди, переболевшие предыдущим штаммом коронавируса, могут не заразиться новым или перенести болезнь легко.

Впрочем, по мнению медика, одновременно болезнь и коронавирусом, и гриппом может утяжелить течение болезни. Поэтому она призвала при первых признаках острого респираторного заболевания сделать экспресс-тест на грипп. Это позволит врачу быстро принять решение относительно тактики лечения.

Как писал OBOZREVATEL, в Институте молекулярной биологии и генетики Украины создали тест, с помощью которого можно выявить сразу три вируса: два штамма коронавируса и вирус гриппа. По своему принципу этот тест является тестом ПЦР.