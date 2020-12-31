Лікарка закликала українців не святкувати Новий рік так, як Миколая

Після новорічно-різдвяних свят захворюваність на коронавірус в Україні зросте. Поєднання COVID-19 із сезонним грипом може призвести до збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила лікарка-пульмонологиня Світлана Гук. "Я думаю, що після новорічних свят захворюваність буде збільшуватись. Коли люди святкують, випивають і щось один одному бажають – це саме ті умови, коли вірус розповсюджується дуже швидко і на достатній відстані", – зазначила вона.

У цьому контексті лікарка нагадала, що під час святкування Дня святого Миколая 19 грудня українці масово нехтували заходами безпеки.

"Ми всі бачили, як люди святкували святого Миколая. Зараз ми звертаємося і просимо, щоб на свята люди не перебували в натовпі, щоб не йшли в компанії, не святкували на корпоративах", – наголосила вона.

За оцінками Гук, локдаун, що буде запроваджено в Україні з 8 до 24 січня, напевно призведе до зменшення захворюваності. Водночас вона зауважила, що не певна, що цей захід не варто було запровадити перед святами.

"Що нам після того дасть локдаун? Звичайно, дасть зменшення. Але чи потрібен він після свят, чи, можливо, треба було трошки інакше вчинити зі святами? Не мені це вирішувати, я б не хотіла заходити в політичну площину", – зауважила медикиня.

Говорячи про поєднання двох штамів коронавірусу і грипу, вона зазначила, що не варто перебільшувати небезпеку мутацій COVID-19, оскільки йдеться про той самий вірус. За її словами, люди, що перехворіли на попередній штам коронавірусу, можуть не заразитися новим або перенести хворобу легко.

Втім, на думку медикині, одночасна хвороба і на коронавірус, і на грип може обтяжити перебіг хвороби. Тому вона закликала за перших ознак гострого респіраторного захворювання зробити експрес-тест на грип. Це дасть змогу лікарю швидко ухвалити рішення щодо тактики лікування.

Як писав OBOZREVATEL, в Інституті молекулярної біології і генетики України створили тест, за допомогою якого можна виявити одразу три віруси: два штами коронавірусу та вірус грипу. За своїм принципом цей тест є тестом ПЛР.