Врач из Израиля – о "залеченных" украинцах с COVID-19: за такое у нас посадили бы в тюрьму

В Украине многих пациентов с коронавирусом госпитализируют из-за того, что их залечили антибиотиками.

Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 апреля. Он отметил, что у них в стране за такое посадили бы в тюрьму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Израиль действует согласно мировым протоколам. Уже с лета 2020 года отменили многие виды лечения, которые не являются эффективными, и ухудшают состояние больного. Это, например, давать антибиотики без поднятия лейкоцитов, которые являются маркерами бактериального воспаления. Давать непонятные, неутвержденные лекарства, и таким образом ставить опыты над людьми… у нас за это врачи сели бы в тюрьму", – сказал врач.

Он пояснил, что применение антибиотиков без поднятия лейкоцитоза повышает смертность и тяжесть заболевания при коронавирусе, а также в будущем пациент получит огромное количество антибиотико-резистентных бактерий.

"Поэтому у вас в больницы поступает такое огромное количество залеченных людей. У вас большая часть семейных врачей не соблюдает медицинский протокол лечения коронавируса, который Минздрав опубликовал в декабре, с опозданием в семь месяцев: не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции. Все равно, первую фразу которую вы услышите, когда звоните семейному врачу: антибиотик, а то и два, а то и три", – подчеркнул Бриль.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что в регионе развивается наихудший сценарий распространения коронавируса – "итальянский". По его словам, некоторые больницы уже заполнены на 100%.

Ранее Киев вышел на первое место в Украине по заполненности больниц пациентами с COVID-19.