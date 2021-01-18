Врач из Израиля описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Наибольший риск опасных осложнений коронавируса – у пожилых мужчин, имеющих болезни сердца, повышенное артериальное давление или сахарный диабет.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Портрет человека, для которого коронавирус наиболее опасен – это мужчина, полный, пожилой, с болезнями сердца, с гипертонией и сахарным диабетом. Смертность среди этой группы риска выше в 2-4 раза, в зависимости от риск-факторов", – уточнил он.

Как пояснил медик, коронавирус поражает все системы и органы человека, в том числе мозг и сердце. При этом люди с "риск-факторами" имеют меньшие резервы для борьбы с болезнью, чем все остальные.

"Поэтому к людям с риск-факторами всю терапию нужно применять гораздо тоньше. Например, если человеку 80 лет, я не буду давать ему те же лекарства, которые я могу назначить своему сверстнику. Такому человеку надо все давать на кончике иглы. Потому что любой своей дозой ты можешь отправить человека на тот свет", – рассказал Бриль.

Как писал OBOZREVATEL, исследования британских ученых показали, что синдром сердечной недостаточности вдвое повышает риск смерти от коронавируса. Людям из этой группы рекомендуется с особой тщательностью соблюдать карантинные ограничения.