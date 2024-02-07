ВР в первом чтении приняла противоречивый проект закона о мобилизации: 'Батьківщина' и 'ЕС' были против

Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 депутата.

Судьбу документа решили фракции "Слуга народа", "Голоса", депутаты от бывшей ОПЗЖ, групп "Довіра" и "За майбутнє" Против норм, вызвавших абсолютное неприятие общества, выступили фракция "Батьківщина" Юлии Тимошенко и "Євросолідарність".

Документ, который признали антиконституционным несколько комитетов парламента и омбудсмен, предусматривает следующие нормы и существенное усиление ответственности за их несоблюдение:

- уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

- обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет зарегистрировать электронные кабинеты призывника и введение возможности рассылки по ним электронных повесток;

- обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет в течение 60 дней предоставить свои учетные данные – непосредственно появившись в ТЦК или в электронном кабинете. Неявка дает военкомату право просить суд ограничивать гражданам выезд за пределы Украины и право управлять транспортными средствами, блокировать счета, изымать из банков деньги и другие ценности;

- обязанность предъявлять военный билет представителям ТЦК, полиции и пограничникам;

- запрет на совершение каких-либо консульских действий за границей для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без наличия военно-учетных документов;

- перепрохождение медкомиссии ограниченно пригодных к службе лиц и лиц, оформивших инвалидность после 24 февраля 2022;

- сокращение категорий лиц, имеющих право на отсрочку и бронирование (допускается мобилизация аспирантов, обучающихся на контрактной основе; мужчин и женщин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет, лиц, занятых уходом за родителями жены или мужа, и ухаживающих за инвалидами 2-й группы).

Как отметили во фракции "Батькивщина", резонансный законопроект пропрезидентское большинство до этого приняло в закрытом режиме, по сокращенной процедуре и фактически без обсуждения.

"Батькивщина" настаивает на создании рабочей группы, чтобы ко второму чтению выбросить из законопроекта все антиконституционное, непрофессиональное, все, что бьет по правам людей, делает его диктаторским.