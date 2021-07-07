Впервые за почти 10 лет в Украине открывают новые взлетные полосы в аэропортах, – Тимошенко

Восстановление внутреннего авиасообщения между городами Украины - одна из задач программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В этом году начинается реконструкция взлетно-посадочных полос в десяти региональных аэропортах.

Об этом заявил на форуме "Украина 30. Международная политика" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Украине новые полосы открывались и сдавались в эксплуатацию последний раз, кажется, в 2012 году. Прошло практически 10 лет. Мы восстанавливаем аэропорты. Сейчас открытие в Одессе – закончился проект, будет открытие полосы", – рассказал Тимошенко, координирующий президентскую программу "Большая стройка".

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Также в проекте – международный аэропорт в Днепре, где в кратчайшие сроки построят новый терминал и новую взлетную полосу. Внутреннее авиасообщение уже восстановлено с Черновцами, Кривым Рогом и Ужгородом.

"Многие говорили – это не нужно, никто не будет летать в Киев или дальше из Киева на международные рейсы. Но самолеты в Ужгород заполнены на 90-100%. И это три раза в неделю. Авиакомпании уже думают над тем, чтобы увеличить количество рейсов. То же касается Черновцов и Кривого Рога", – рассказал Тимошенко.

В этом году откроют новые рейсы из Ровно и других городов, где начинается реконструкция взлетно-посадочных полос. В частности, речь идет об аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и Мариуполя.

"Потому что мы понимаем: важно, чтобы люди могли добраться до Киева, могли из Киева вылетать на международные рейсы. Мы вместе с авиакомпаниями договорились о том, что все рейсы стыкуются, чтобы люди могли летать по миру", – пояснил замглавы Офиса президента.

Международные рейсы также запустят из региональных аэропортов. Переговоры с несколькими авиакомпаниями уже ведутся.

"Для нас важно соединять страну не только дорогами. Мы соединяем страну также и авиасообщением", – отметил Тимошенко.

Ранее он сообщал, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине создадут сеть региональных авиахабов.