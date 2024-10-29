Впервые в истории: доля постов на украинском языке в соцсетях превысила 50%

Впервые в истории исследований доля постов на украинском языке в украинском сегменте социальных сетей преобладает. В августе-сентябре 2024 года 56% постов было сделано именно на государственном языке.

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Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, передает "Укринформ". Он презентовал результаты исследований "Веб-страницы украинских СМИ в разрезе языковых версий" и "Украинский язык в соцсетях".

Остальные 44% постов в украинском сегменте соцсетей были написаны на русском языке.

"В 2020 году доля украинского языка была откровенно жалкой, примерно 15%, в 2022 – был всплеск до 37-38%, в 2023 году украинский язык вышел почти на показатель половины и сейчас тенденция усиления положения украинского языка в украинском сегменте социальных сетей подтверждается", – отметил Стуканов.

Во время проведения этого исследования было проанализировано около 2000 веб-представительств украинских медиа, а также 1,11 млн сообщений, распространенных в Украине на платформе иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Twitter (Х), Instagram, YouTube, TikTok и т.д.

Так, в Instagram, Х и Facebook сейчас более 80% сообщений пишется на украинском языке.

"Самые популярные западные социальные сети – это Facebook, Twitter (Х) и Instagram. Они по состоянию на сегодняшний день сформировались как преимущественно украиноязычные среды, что подтверждается уже в течение трех лет. Доля пользователей, предпочитающих украинский язык в этих социальных сетях, колеблется в пределах 80-90%, что становится важной средой для тех украинцев, которые еще пользуются русским, но они оказываются в меньшинстве, и я думаю, что эта среда способствует их переходу на украинский язык", – рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Instagram в этом году продемонстрировал незначительное уменьшение доли украинского – в прошлом году было 92%, а сейчас – 87%. Тем временем Twitter (Х) продемонстрировал рост, а Facebook подтвердил предыдущее соотношение на уровне 80% украинского языка. Также зафиксирован рост в YouTube и незначительное падение в TikTok.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство образования и науки поддержало запрет общаться на русском на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, в документ были внесены определенные изменения, однако это не отразилось на общем решении.

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