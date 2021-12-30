Впервые ЕФЖ включила всех журналистов, плененных Россией в Крыму, в список заключенных в Европе.

В четверг, 30 декабря, Европейская Федерация Журналистов (ЕФЖ) обновила список представителей СМИ, находящихся в заключении в странах Европы. Впервые в список были включены все журналисты, плененные Россией в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Он отметил, что в тюрьмах оккупантов на украинском полуострове находятся трое журналистов, в частности, фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко.

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"По представлению Национального союза журналистов Украины, впервые в это число также вошли все арестованные крымскотатарские гражданские журналисты – 10 человек (год назад были включены только три журналиста) и Владислав Есипенко. В этом году коллеги из штаб-квартиры ЕФЖ в Брюсселе четко признали журналистский статус10 гражданских журналистов, над которыми Россия устраивает судилища и кого держит в плену", – подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Он отметил, что список формировался по месту непосредственного отбывания заключения. По информации, полученной НСЖУ от правозащитников движения "Крымская солидарность", 8 крымских гражданских журналистов находятся в местах лишения свободы на территории именно Российской Федерации – в Ростове-на-Дону и Ростовской области: Марлен Асанов, Осман Арифмеметов, Рэмзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов

Двое гражданских журналистов и Владислав Есипенко находятся в тюрьмах оккупированного Крыма – Асан Ахтемов и Амет Сулейманов, по состоянию здоровья находящийся под домашним арестом.

Список заключенных медийщиков составаляют эксперты ЕФЖ, опираясь на собственный мониторинг и полученные данные от членов Федерации. Соответствующее обновление уже доступно на сайте ЕФЖ.