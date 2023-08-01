Впереди была целая жизнь: на Луганщине погиб командир горно-патрульного взвода, который недавно женился. Фото

Во время минометных обстрелов на фронте в Луганской области оборвалась жизнь 24-летнего командира горно-патрульного взвода Национальной гвардии Украины Дмитрия Лашты. Воин был родом из Прикарпатья, он только недавно женился.

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О потере известили учебное заведение, выпускником которого был защитник, и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. А друзья поделились в сети фото погибшего Героя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К большому сожалению, громада несет потери. Защищая Украину и всех нас, на войне погиб Дмитрий Лашта. Соболезнования родным и близким! Вечная память Герою!" – написал мэр.

Дмитрий Лашта жил в селе Драгомирчане Ивано-Франковской области. Он – выпускник Университета Короля Даниила, старший лейтенант. В рядах Сил обороны возглавил горно-патрульный взвод Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Дмитрий отдал самое ценное – свою жизнь за каждого из нас, за будущее Украины. Пожертвовал собой, чтобы мы могли жить, работать и строить государство. Выражаем соболезнования семье погибшего! Светлая память защитнику Украины!" – отметили в вузе.

Знакомая воина Наталья Вовчук подчеркнула, что у нее даже не хватит слов, чтобы рассказать об этом юноше.

"Мудрый, ответственный, старательный, вежливый, искренний, доброжелательный, добрый, заботливый... Как же так, Димjxrf!? Безжалостная проклятая война унесла молодую жизнь", – написала она в Facebook.

По ее словам, 24-летний Герой полег возле села Шипиловка в районе Серебрянского лесничества. Молодой защитник только совсем недавно женился и у него впереди должна быть счастливая супружеская жизнь.

"Без сына остались родители. Без любимого мужа жена. Без верного друга лучшие друзья. Без командира взвод. Разбитые мечты, поломанные судьбы. Боль, которая никогда не пройдет. Навсегда в строю. Навсегда 24. Вечная память тебе, наш Герой", – добавила Наталья.

В понедельник, 31 июля, в доме погибшего воина в деревне Драгомирчане прошла панихида. Попрощаются с Героем в доме защитника 1 августа, а похоронят на кладбище в родном селе.

Вероятно, Дмитрий погиб в один день с побратимом-нацгвардейцем и еще более юным земляком. Известно, что 29 июля в результате минометного обстрела возле Шипиловки в районе Серебрянского лесничества также погиб 20-летний старший сержант НГУ Роман Приймак с Прикарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами на Запорожье погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Остапчук из Винницкой области. Он служил пулеметчиком Калиновской бригады НГУ, воевал и на Донетчине.

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