Навсегда 24: на Запорожье в бою против российских захватчиков погиб пулеметчик Дмитрий Остапчук. Фото

В боях с российскими оккупантами yf Запорожье погиб молодой воин Дмитрий Остапчук из Винницкой области. Он служил пулеметчиком Калиновской бригады НГУ, воевал и на Донетчине.

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Защитнику было всего 24 года. О потере сообщила глава Тростянецкого поселкового совета Людмила Червонецкая в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Тростянщина в трауре... Угасло еще одно пламя жизни...Ненависть, злость и боль потери... Эта боль коснулась еще одной семьи нашей громады, навеки осиротив ее, забрав самого дорогого сердцу человека... 27 июля на Запорожье погиб Дмитрий Анатольевич Остапчук из села Гордеевка", – написала она.

Отмечается, что старший солдат Дмитрий Остапчук был пулеметчиком первого пулеметного отделения пулеметного взвода 3-го батальона 14-й бригады оперативного назначения Ивана Богуна, также известной как Калиновская.

"Он заплатил самую дорогую цену за независимость Украины – отдал собственную жизнь. Навсегда только 24… Больно осознавать, что так рано оборвалась молодая жизнь. Сколько хорошего и светлого могло быть у него впереди. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", – добавила чиновник.

Она отметила, что о дате и времени прощания и похорон Героя будет сообщено дополнительно.

В то же время слова соболезнования по поводу потери защитника и друга выразила одноклассница нацгвардейца Алла Карпенко. Она подчеркнула, что у него был позывной "Муха" и незадолго до смерти он говорил, что "везение не вечно".

"Мы не виделись года четыре в Гордеевке, но пересеклись в этом году в Дружковке. На Донетчине, Дим. На проклятой Донетчине, хотя мы вместе и в садик ходили, и девять лет школы. А 9-й класс сознательно сидели вместе за партой: 1 сентября 2013 года ты попросился подсесть ко мне, потому что "не хочешь дальше катиться вниз". Еще в этот вторник я просила тебя не спешить умирать, на что ты сказал, что "везение не вечно", – написала девушка.

Она вспомнила, как когда-то гадалка наворожила Дмитрию, мол, он умрет в октябре, а ныне июль. Еще за два дня до гибели он просил держаться вместе "нашим горем", а подруга уже после 27 июля написала ему, не зная, что он "уже был по ту сторону".

"Дима. Дим... Тебе там точно уже не болит... правда? Дмитрий Остапчук. Одноклассник. Друг. Опора. На щите!" – добавила знакомая защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость Украины под Бахмутом погиб 28-летний боец Даниил Буряк с позывным "Голливуд". Герой был родом из Мелитополя Запорожской области, для него война началась еще в 2014 году, когда он ушел добровольцем в зону АТО.

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