Впечатляют вкусом и видом: лучшие блюда, которые подойдут для будней и праздников

Каждый декабрь американское издание The New York Times подводит кулинарные итоги года. Результатом становится рейтинг лучших блюд, которые подойдут как на каждый день, так и для праздничного стола.

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В 2024 году издание протестовало более 1000 рецептов. И опубликовало те, которые понравились его читателям больше всего. Возможно, вы найдете несколько идей для своего меню.

Суп из жареной цветной капусты с чесноком

Все, что нужно для этого рецепта, это цветная капуста, головка чеснока, оливковое масло, соль, перец и вода. Совместите жареные соцветия и толченый чеснок, взбейте все в блендере до однородности и наслаждайтесь вкусом вегетарианского блюда.

Кунг Пао тофу

Замените курицу в рецепте Кунг Пао на запеченный тофу, посыпьте все сушеным чили и сычуанским перцем для остроты. В заключение добавьте хрустящий арахис.

Курица в корочке из пармезана

Для идеально хрустящих и пикантных котлет не обваливайте их в панировке, а обмажьте майонезом и покройте смесью панировочных сухарей и пармезана. Далее зажарьте блюдо и наслаждайтесь.

Мисо-порей с белой фасолью

В этой интерпретации классического французского винегрета с луком-пореем тушеный овощ перемешивается с мисо-винегретом и белой фасолью. Подавать блюдо нужно с некрутым яйцом.

Салат из огурцов

Пять ингредиентов нужно для этого классного салата. Только огурцы, красный лук, мед, уксус и укроп.

Легкие бурито

Быстрые буриты можно замораживать. В качестве начинки они имеют говяжий фарш, черную фасоль и сыр, приправленные тмином, копченой паприкой и орегано.

Чечевичный томатный суп

Томатный суп и чечевичный суп – это звучит вкусно само собой. А пробовали ли вы соединить их? Не забудьте добавить в блюдо немного масла и сливок.

Тортеллини с прошутто и горошком, приготовленные в одной кастрюле

Это блюдо из пасты готовится в одной кастрюле, так что уборки будет совсем немного. Тортеллини варятся прямо в бульоне и густых сливках, поэтому вкус пропитывает все.

Шоколадные пончики

Секрет этого блюда в том, что к тесту добавляются сметана и немного растительного масла. Это делает пончики более сочными. К тому же они дольше не черствеют.

Курица с паприкой и картофелем

Вдохновенный пататас бравас, этот рецепт предлагает покрыть куриные бедра без костей майонезом и копченой паприкой, и запечь их на слое тонко нарезанного картофеля. Все подается с пикантным майонезом с лаймом и паприкой.

Жареные куриные бедра с острым медом и лаймом

Для этого блюда куриные бедра без костей обмазываются острым соусом со сливочным маслом во время жарки. А затем смазываются смесью соуса, горячего меда и сока лайма.

Куриные фрикадельки с зеленью в одной кастрюле

Обжарьте куриные фрикадельки на сковороде, затем покройте их ломтиками лимона и свежей зеленью. Протушите блюдо на медленном огне.

Лимонно-чесночные лингвини

Хорошо приготовьте пасту и добавьте в нее соус с лимоном и чесноком. Блюдо радует вкусом само по себе или подается с филе лосося или горкой креветок.

Курица в соусе

Обжарьте куриные бедра без костей. А затем тушите до готовности на медленном огне в соусе из сливок, растительного масла, лука-шалот и молотого черного перца.

Песто-бобы

Белая фасоль встречается в этом рецепте с пармезаном, поджаренными кедровыми орешками и базиликом. Все готовится в одной кастрюле.

Лососевый боул с мисо

В этом рецепте цедра и сок грейпфрута смешиваются с мисо, медом и имбирем. Этим маринадом обмазывают лосося, а затем грилируют его для получения кисло-сладкого послевкусия.

Лосось со сливочным соусом и каперсами

Для начала покройте филе лосося любимыми специями. Затем обжарьте его на сковороде. Напоследок полейте шелковистым соусом из сливочного сыра и каперсов.

Лапша с арахисовым маслом

Посыпать свежеприготовленную лапшу пармезаном – всегда хорошая идея. Но попробуйте добавить еще несколько капель арахисового масла и вы будете поражены результатом. А на приготовление уйдет не больше 20 минут.

Курица с рисом и карамелизированным лимоном в одной кастрюле

Пикантные, нежные ломтики лимона, размягченные и карамелизированные в курином жире, прекрасно украшают одно из лучших блюд в мире – курятину с рисом.

Шоколадный пудинг в микроволновке

Смажьте обычную чашку маслом и заполните ее разбавленной водой смесью для шоколадного торта. Всего 5 минут в микроволновке и готово. Подавать лучше с мороженым.

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