Возвращение украинцев домой является важнейшей задачей для восстановления украинского промышленного потенциала, – Кропачев

Для послевоенного восстановления украинского промышленного потенциала одной из важнейших задач является создание необходимых стимулов для возвращения украинских граждан домой. Такое мнение в интервью ведущему австрийскому деловому изданию Der Standard высказал украинский бизнесмен, собственник группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев, сообщает издание Телеграф.

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По словам Кропачева, помимо очевидных трудностей, связанных с разрушением промышленного потенциала российскими атаками, проблемами с обеспечением производства энергоносителями, самым большим вызовом для послевоенного бизнеса является возвращение людей.

"С нехваткой рабочей силы столкнулись фактически все. Причем мы можем судить об этом не только на основе общих статистических данных или чьих-то отчетов, но и субъективно – по работе своих предприятий. Повторюсь, бизнесу не хватает очень большого количества людей", – отметил Кропачев.

Бизнесмен добавил, что Украина может столкнуться с конкуренцией за уехавших граждан. "Нам придется конкурировать с развитыми европейскими странами. Ведь что произошло за этот год? … Украинцы интегрировались в местные экономики, стали полноценными жителями европейских стран. Получив право на работу, украинцы стали работать и платить налоги. Они стимулировали потребительский рынок и компенсировали нехватку рабочей силы в ЕС. Они заняли определенные ниши, которые не были заняты рабочей силой из других стран, и получили достойную заработную плату. Европейские страны будут бороться за то, чтобы оставить у себя украинцев.

Чтобы решить эту проблему, помимо безопасности людям нужно предложить достойную работу, достойную заработную плату и решить бытовые вопросы, из которых для многих главным, к сожалению, является отсутствие жилья. Сегодня мы уже запустили пилотный проект в Киевской области. В рамках этого проекта жилые комплексы будут сразу же объединяться с производственными мощностями. Таким образом, люди будут получать и работу, и жилье", – отметил Виталий Кропачев.

Виталий Кропачев – бизнесмен, владелец компании "Укрдонинвест".

С 2017 года является владельцем шахты "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.