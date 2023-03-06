'Возможно, срочная служба нам больше не нужна': Резников рассказал, какие изменения нужны Украине после победы в войне

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после победы над российскими оккупантами Украине следует готовиться к изменению правового плана и культуры поведения нации в отношении военной службы. По словам главы оборонного ведомства, обязательная срочная служба может остаться в прошлом.

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В то же время Резников считает, что в стране необходимо будет ввести специальные курсы военной подготовки. Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

Резников уверен, что даже после победы Украины в текущей войне в будущем будет сохраняться угроза от государства-террориста России. Более того, в Кремле будут мечтать о реванше. Поэтому, отмечает министр обороны, Украине необходимо будет работать над создание мощного сектора сил безопасности и обороны.

Также глава оборонного ведомства не исключает, что в будущем в Украине может исчезнуть срочная служба. Вместо нее в стране, вероятно, будет разработана концепция армии резервистов. Резников подчеркнул, что культура военной профессии должна стать трендом в Украине.

При этом министр обороны добавил, что каждый украинец, начиная с 18 лет, будет проходить обучение на специальных курсах с ежегодным повторением практики по своей специализации.

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", – заявил Резников.

Ранее сообщалось, что план мобилизации, объявленный с начала введения военного положения в Украине, пока не завершен. У Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть четкая потребность, а отбор кандидатов сейчас происходит по военно-учетным специальностям.

Напомним, Резников выразил убеждение, что война закончится в 2023 году нашей победой. В то же время он подчеркнул, что Киев никогда не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, законодательством предусматривается, что некоторые категории военнообязанных не подпадают под мобилизацию, а часть может получить отсрочку. Для этого призывник должен собрать перечень документов, прежде чем попадет в ТЦК и СП.

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