Возле Сум по программе Зеленского начинается 'Большая стройка' объездной дороги

Возле Сум по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начинается строительство объездной дороги. Она даст возможность разгрузить город.

Об этом сообщил в Facebook глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Первый участок объездной дороги начинается на въезде в г. Сумы возле круга со стороны г. Ромны. Далее маршрут проходит через с. Сад и с. Косивщина и с выходом на ул. Белопольский Путь. В будущем эта дорога будет продлена до направления с. Юнаковка.

"Это даст возможность разгрузить Сумы, потому что вопрос транспортной сети, вопросы ремонта мостов по городу надо было решать еще "вчера", – отметил Живицкий.

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Строительство первой очереди объездной планируют завершить за три года.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.