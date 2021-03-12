Воздушные силы Украины могут получить современные американские истребители

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты.

Как сообщает "Український мілітарний портал", народным депутатам была презентована визия Воздушных сил-2035.

По словам Дроздова, на первом этапе перевооружения ВС ВСУ планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4++, а затем и 5-го поколения.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем, с углублением отношений со странами-партнерами, переход на современный самолет 5-го поколения F-35", – отметил он.

Командующий добавил, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас находится на вооружении у летчиков.

При этом ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – подчеркнул Дроздов.

Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Также эксплуатируется в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда.

McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle – американский двухместный истребитель-бомбардировщик. Может использоваться для патрулирования воздушного пространства и обеспечения прикрытия сухопутных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над Черным морем российский СУ-27 пытался перехватить самолет ВВС США.