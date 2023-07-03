Видео дня
Воздушная атака на Сумы: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим
Сегодня, 3 июля, россияне ударили беспилотниками по городу Сумы. В результате попадания в жилую пятиэтажку погиб по меньшей мере один человек. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки. А именно:
- лечение;
- реабилитация;
- психологическая помощь.
Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, обратитесь в Фонд: мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU или по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).