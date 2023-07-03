Воздушная атака на Сумы: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

Сегодня, 3 июля, россияне ударили беспилотниками по городу Сумы. В результате попадания в жилую пятиэтажку погиб по меньшей мере один человек. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки. А именно:

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- лечение;

- реабилитация;

- психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, обратитесь в Фонд: мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU или по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).