Воюют на Бахмутском направлении: Порошенко на Донетчине передал в 23-й стрелковый батальон DAFы и технику

Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал грузовики DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки в 23 отдельный стрелковый батальон, который сейчас воюет на Бахмутском направлении. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Видео дня

"Я много раз говорил, что в Донецкой области чувствую себя среди своих. Среди тех, кто силы, здоровье и жизнь положил на защиту свободы Украины. Кроме прочего, мы здесь среди своих, потому что на донецком направлении воюет огромное количество партийцев "Европейской Солидарности", волонтеров ОО "Дела Громад" и членов ОО "Res_Publica. Братья по Оружию", – отметил Порошенко.

"Мы привезли бойцам DAFы для перевозки тяжелого крама, рации для связи, дроны с тепловизорами, чтобы видеть врага и ночью. Старлинки и многое другое", – рассказал Порошенко.

"Готовимся к контрнаступлению. В наших ребятах не сомневаюсь ни на секунду. А мы – поможем, чем сможем", – заверил он.

Командир 23 отдельного стрелкового батальона с позывным "Чех" поблагодарил Петра Порошенко и всю волонтерскую команду за постоянную поддержку. Порошенко и комбат "Чех" также обменялись шевронами в память о сегодняшней встрече.

Порошенко в Facebook отмечает, что такие проекты становятся возможными благодаря каждому, кто донатит на "Дело Громад": "каждая ваша копейка доходит в кратчайшие сроки, самым эффективным способом до наших воинов". Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных волонтерами средств.

Как сообщил пятый президент накануне поездки, в несколько бригад и батальонов на Донетчину передадут грузовики DAF, 3 банно-прачечных комплекса, оборудованный реанимобиль, бронемашину, 200 шин, в том числе для грузовиков КРАЗ, Старлинки, дроны, рации, и другую технику.