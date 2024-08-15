Воспитываем новое поколение украинцев: Klitschko Foundation отметил свой 21-й год

Фонд Klitschko Foundation отметил свой 21-й год и подвел итоги многолетней деятельности, охватившей образовательные, спортивные и гуманитарные проекты. Благодаря поддержке фонда, миллионы молодых украинцев получили возможность развиваться и добиваться своих мечтаний.

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Со времени основания Klitschko Foundation реализовал более 172 проектов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Основная миссия организации состоит в том, чтобы молодежь обладала необходимыми навыками, дисциплиной и ценностными ориентировами, которые помогут ей выбрать сферу деятельности, найти собственные перспективы развития и реализовать все свои мечты в Украине.

"Мы с братом всегда считали, что украинская молодежь талантлива, творческа, спортивна. И чтобы быть успешными, им нужна поддержка. Поэтому мы основали Klitschko Foundation, чтобы дать мотивированной молодежи шанс реализовать свои мечты. В течение 21 года Фонд помогает молодым людям раскрыть свой потенциал" и внести свой вклад в формирование будущего нашей страны", – рассказал Виталий Кличко.

"За 21 год деятельности Klitschko Foundation продолжает выполнять свою миссию, направленную на воспитание нового поколения украинцев. Со времени основания фонд реализовал более 172 проектов, охвативших более 2,5 миллиона человек по всей стране. Фонд продолжает активно работать в трех ключевых направлениях: образование, спорт и гуманитарная помощь", – подытожила деятельность директор Klitschko Foundation, Ангелина Осадчая.

Образование

Сейчас Klitschko Foundation ежегодно предоставляет возможность более 200 подросткам участвовать в учебных программах за рубежом, помогая им получать новые знания и расширять горизонты. Для улучшения доступа к качественному образованию была запущена собственная диджитал-платформа для онлайн-обучения, которая стала важным инструментом для украинской молодежи. Важно отметить, что 80% выпускников фонда активно внедряют полученные знания в своих общинах, развивая локальные инициативы. Это чрезвычайно необходимо для того, чтобы полученные знания выпускники проектов распространяли в своих общинах, вовлекая в изменения своих сверстников.

Спорт

Фонд активно поддерживает развитие спорта в Украине. За годы деятельности было установлено и восстановлено 212 спортивных площадок, а также организовано 15 спортивных соревнований в разных уголках страны. Ежегодный турнир Klitschko Tournament объединил 1923 спортсмена со всего мира, демонстрируя важность спортивного воспитания для молодежи. Более 3000 учителей физического воспитания прошли обучение новым методикам преподавания, что будет способствовать улучшению качества физического воспитания в школах и равенства в занятиях физической активностью. Сейчас основной спортивный проект Фонда "Играй за равенство" направлен на то, чтобы создать в школах среду равных возможностей, независимо от пола, социального статуса, физических возможностей. В будущем это будет способствовать равенству в обществе.

Гуманитарная помощь

Фонд также активно оказывает гуманитарную помощь. Это направление запустилось с первых дней полномасштабного вторжения. За последние полтора года было доставлено 556 тонн гуманитарных грузов на сумму 660 млн. грн., что помогло многим украинским семьям и общинам в сложное время. Кроме того, фонд привлек 100 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для больниц Украины, в том числе больницы Охматдет, которая пострадала от обстрелов 8 июля 2024 года. Сейчас Klitschko Foundation, благодаря поддержке своих соучредителей Виталия и Владимира Кличко, продолжает привлекать средства для закупки дорогостоящего больниц в Украине.

Klitschko Foundation продолжает работать по развитию будущего Украины, создавая новые возможности для молодого поколения. Соучредители Klitschko Foundation и команда фонда выражают благодарность всем партнерам и участникам, которые помогают реализовывать проекты. Впереди еще больше достижений и новых инициатив, направленных на развитие и восстановление Украины.