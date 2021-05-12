Є в українців одна цікава забава: коли дитині святкують перший рік життя, перед нею викладають різні предмети – до якого потягнеться, такий шлях чекає на неї в майбутньому. Вибір предметів залежить від фантазії батьків і гостей: гроші символізують шлях бізнесмена, ключі від машини – до професії водія, щось смачненьке – буде солодке життя тощо. Значно рідше перед малюком викладають книгу, окуляри чи олівець – символи, що пророчать наукове майбутнє.

Тривалий час фах науковця не входив у перелік топових професій. Утім зараз ситуація змінилася: чи то Ілон Маск переконав усіх, що науковці бувають успішними, чи то батьки самі зрозуміли, що заняття наукою перспективні і позитивно впливають на розвиток дитини, але маємо обнадійливу статистику: більше 200 тисяч школярів сьогодні радо займаються науковою та дослідницькою діяльністю – саме стільки вундеркіндів налічує "армія" Малої академії наук.

"Коли батьки приводять до нас дітей, часто сиплять запитаннями: як зацікавити дитину наукою – це ж нудно? а якщо вона потім не стане професором? де застосувати усі ці знання та ще й прогодуватися ними? і таке інше. Наша відповідь завжди чітка і беззаперечна: якщо ваша дитина займається науковою та дослідницькою діяльністю, вона отримує величезні бонуси: розвиває в собі креативність та критичне мислення, вчиться шукати і знаходити – відповіді, інформацію, рішення тощо, аргументує та захищає свою думку та багато іншого. Погодьтеся, ці якості знадобляться в будь-якій професії. Утім ми в Малій академії прагнемо не просто залучити дитину до наукової діяльності, а й показати їй, що наука може стати її професією – цікавою і прибутковою, яка відкриває безліч можливостей", - каже директор МАН Оксен Лісовий.

"Фабрика винахідників" - таку неофіційну назву вже давно має Мала академія наук. Але багато батьків помилково вважають, що в МАН "беруть" учнів з 9 класу. Дійсно, якийсь час так і було: школярі 9-11 класів вже мають достатню наукову базу, набуту у школі, щоб більш глибоко і серйозно поринати у науку. "Але ж допитливість і жага до знань проявляються в дітях значно раніше" - подумали у МАН і вирішили "брати" дітей з 6 років.

Дитяча академія "Футурум" - для наймолодших дослідників віком від 6 до 11 років. Тут можна погратися з мильними бульбашками і заодно вивчити, що таке поверхневий натяг або подивитися цікавий ролик про динозаврів і дізнатися про ери еволюції. Фішка в тому, щоб складну науку зробити легкою, цікавою та доступною. Для цього інтерактивні лекції міксують із захопливими дослідами та експериментами. "Родзинка" дитячої академії – заняття за методикою CLIL – це вивчення фізики, хімії, географії, астрономії, біології та інженерії іноземною мовою. "Наші експерти розробили декілька навчальних програм. Мета не в тому, щоб дитина у 6 років знала напам’ять таблицю Менделєєва, а в тому, щоб у доступній для неї формі пояснити складні речі, показати, що наука – всюди: це одяг, який ми носимо, їжа, яку ми споживаємо, ігри, в які ми граємо. Тоді дитина сприймає науку як щось невід’ємне від свого життя, такий собі підказничок, де можна знайти рішення на всі випадки життя", - зазначає Оксен Лісовий.

Лабораторія експериментальних досліджень "Ex Lab" - для зацікавлених наукою від 13 до 17 років. Тут вивчають хімію та біологію у спеціально обладнаних лабораторіях під керівництвом вчених: варять мило, шукають хінін у "Швепсі", дістають ДНК з бананів, тримають у руках вогонь та роблять багато інших наукових див. "Тут роблять те, що неможливо в умовах шкільної лабораторії: синтезують розчини та проводять хімічні аналізи, експериментують з ДНК та вивчають генетично модифіковані організми, опановують ази професії дантиста та розбираються з вірусами. Ми вважаємо, що після таких експериментів охочих поповнити ряди хіміків та біологів буде значно більше", - зазначає заступник директора МАН з навчально-виховної роботи Тетяна Пещеріна.

"UF Incubator" - унікальний майданчик для винахідників різного віку, які мають цікаві ідеї проєктів та потребують підтримки у їх втіленні. Тут допомагають здолати шлях від ідеї до готового конкурентоздатного продукту. У бізнес-інкубаторі винахіднику підберуть досвідченого ментора, нададуть юридичний супровід, допоможуть зробити макет винаходу у лабораторії прототипування, познайомлять з інвесторами – словом, зроблять все, щоб винахідник в майбутньому став успішним бізнесменом. "Ми не просто хочемо допомогти юним та зеленим стати досвідченими і успішними. Наші прагнення набагато більші: ми хочемо, щоб в Україні ставало дедалі більше успішних молодих підприємців, які піднімуть економіку. Ми надаємо винахідникам усі необхідні інструменти, а їхня задача – не прогавити свій шанс. Ми можемо познайомити з інвестором, а як його зацікавити і переконати, що саме ти достойний підтримки, – це задача самого винахідника. Тут, в інкубаторі, відбувається своєрідний природний відбір винаходів: одразу зрозуміло, що має право на життя, а що безперспективне", - каже керівник "UF Incubator" Віталій Лісовий.

Без яких навичок неможливо уявити жодну успішну людину? Звичайно, без володіння комп’ютером та без знання іноземних мов. Було би дивно, якби цим очевидним речам не вчили у МАН. Але, наприклад, іноземну тут вивчають не звичайну, а наукову. Школа "Brainy English" проводить заняття, на яких фізику, хімію, економіку та інші науки вивчають англійською. Спеціально розробили програми і для айтішників від 10 до 17 років у "IT School": це не лише програмування, а й вебдизайн, 3Д-моделювання, робототехніка та інтернет-маркетинг.

Школа "Агенти змін" - не лише про науку, тут вчать дітей усвідомлювати свою роль у соціумі, впливати на розвиток життя своєї громади, розвивати ініціативи, які міняють на краще країну. Результатом навчання є готовий проєкт, який кожен "агент" втілює у своєму регіоні. "Зусиллями "агентів" наведено лад у багатьох парках України, вичищено чимало озер, проведено безліч фестивалів, розвинено інфраструктуру для людей з обмеженими можливостями, налагоджено комунікацію місцевого населення з владою. Це все роблять діти, які усвідомлюють, що якщо хочеш змін, то роби їх сам. Коли вони бачать результати своїх зусиль, то отримують найкращий мотиватор рухатися далі" - каже організаторка школи Катерина Клюзко.

Це далеко не всі можливості, які надає МАН юним винахідникам і дослідникам. Ще є літні школи, де поєднується відпочинок на природі з навчанням; наукові експедиції, під час яких діти збирають фольклор або досліджують воду в водоймах України; конкурси та виставки, де дослідники представляють свої проєкти та отримують відгуки експертів; закордонні поїздки до провідних лабораторій світу та багато іншого. І навіть якщо після цього всього дитина не отримає Нобеля, не відкриє нову планету чи не створить вакцину від страшного вірусу, вона отримає досвід і характер, з якими легше долатиме свій шлях.

Детальніше про можливості, які надає дітям МАН:

http://man.gov.ua/ua/index

https://www.facebook.com/JAS.Ukraine

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