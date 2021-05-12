"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

Малая Академия Наук Украины
Малая Академия Наук Украины
Общество / Мнения
6 минут
71
'Воспитать стартаперов': где в Украине готовят изобретателей

Є в українців одна цікава забава: коли дитині святкують перший рік життя, перед нею викладають різні предмети – до якого потягнеться, такий шлях чекає на неї в майбутньому. Вибір предметів залежить від фантазії батьків і гостей: гроші символізують шлях бізнесмена, ключі від машини – до професії водія, щось смачненьке – буде солодке життя тощо. Значно рідше перед малюком викладають книгу, окуляри чи олівець – символи, що пророчать наукове майбутнє.

Тривалий час фах науковця не входив у перелік топових професій. Утім зараз ситуація змінилася: чи то Ілон Маск переконав усіх, що науковці бувають успішними, чи то батьки самі зрозуміли, що заняття наукою перспективні і позитивно впливають на розвиток дитини, але маємо обнадійливу статистику: більше 200 тисяч школярів сьогодні радо займаються науковою та дослідницькою діяльністю – саме стільки вундеркіндів налічує "армія" Малої академії наук.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

"Коли батьки приводять до нас дітей, часто сиплять запитаннями: як зацікавити дитину наукою – це ж нудно? а якщо вона потім не стане професором? де застосувати усі ці знання та ще й прогодуватися ними? і таке інше. Наша відповідь завжди чітка і беззаперечна: якщо ваша дитина займається науковою та дослідницькою діяльністю, вона отримує величезні бонуси: розвиває в собі креативність та критичне мислення, вчиться шукати і знаходити – відповіді, інформацію, рішення тощо, аргументує та захищає свою думку та багато іншого. Погодьтеся, ці якості знадобляться в будь-якій професії. Утім ми в Малій академії прагнемо не просто залучити дитину до наукової діяльності, а й показати їй, що наука може стати її професією – цікавою і прибутковою, яка відкриває безліч можливостей", - каже директор МАН Оксен Лісовий.

"Фабрика винахідників" - таку неофіційну назву вже давно має Мала академія наук. Але багато батьків помилково вважають, що в МАН "беруть" учнів з 9 класу. Дійсно, якийсь час так і було: школярі 9-11 класів вже мають достатню наукову базу, набуту у школі, щоб більш глибоко і серйозно поринати у науку. "Але ж допитливість і жага до знань проявляються в дітях значно раніше" - подумали у МАН і вирішили "брати" дітей з 6 років.

Дитяча академія "Футурум" - для наймолодших дослідників віком від 6 до 11 років. Тут можна погратися з мильними бульбашками і заодно вивчити, що таке поверхневий натяг або подивитися цікавий ролик про динозаврів і дізнатися про ери еволюції. Фішка в тому, щоб складну науку зробити легкою, цікавою та доступною. Для цього інтерактивні лекції міксують із захопливими дослідами та експериментами. "Родзинка" дитячої академії – заняття за методикою CLIL – це вивчення фізики, хімії, географії, астрономії, біології та інженерії іноземною мовою. "Наші експерти розробили декілька навчальних програм. Мета не в тому, щоб дитина у 6 років знала напам’ять таблицю Менделєєва, а в тому, щоб у доступній для неї формі пояснити складні речі, показати, що наука – всюди: це одяг, який ми носимо, їжа, яку ми споживаємо, ігри, в які ми граємо. Тоді дитина сприймає науку як щось невід’ємне від свого життя, такий собі підказничок, де можна знайти рішення на всі випадки життя", - зазначає Оксен Лісовий.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

Лабораторія експериментальних досліджень "Ex Lab" - для зацікавлених наукою від 13 до 17 років. Тут вивчають хімію та біологію у спеціально обладнаних лабораторіях під керівництвом вчених: варять мило, шукають хінін у "Швепсі", дістають ДНК з бананів, тримають у руках вогонь та роблять багато інших наукових див. "Тут роблять те, що неможливо в умовах шкільної лабораторії: синтезують розчини та проводять хімічні аналізи, експериментують з ДНК та вивчають генетично модифіковані організми, опановують ази професії дантиста та розбираються з вірусами. Ми вважаємо, що після таких експериментів охочих поповнити ряди хіміків та біологів буде значно більше", - зазначає заступник директора МАН з навчально-виховної роботи Тетяна Пещеріна.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

"UF Incubator" - унікальний майданчик для винахідників різного віку, які мають цікаві ідеї проєктів та потребують підтримки у їх втіленні. Тут допомагають здолати шлях від ідеї до готового конкурентоздатного продукту. У бізнес-інкубаторі винахіднику підберуть досвідченого ментора, нададуть юридичний супровід, допоможуть зробити макет винаходу у лабораторії прототипування, познайомлять з інвесторами – словом, зроблять все, щоб винахідник в майбутньому став успішним бізнесменом. "Ми не просто хочемо допомогти юним та зеленим стати досвідченими і успішними. Наші прагнення набагато більші: ми хочемо, щоб в Україні ставало дедалі більше успішних молодих підприємців, які піднімуть економіку. Ми надаємо винахідникам усі необхідні інструменти, а їхня задача – не прогавити свій шанс. Ми можемо познайомити з інвестором, а як його зацікавити і переконати, що саме ти достойний підтримки, – це задача самого винахідника. Тут, в інкубаторі, відбувається своєрідний природний відбір винаходів: одразу зрозуміло, що має право на життя, а що безперспективне", - каже керівник "UF Incubator" Віталій Лісовий.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

Без яких навичок неможливо уявити жодну успішну людину? Звичайно, без володіння комп’ютером та без знання іноземних мов. Було би дивно, якби цим очевидним речам не вчили у МАН. Але, наприклад, іноземну тут вивчають не звичайну, а наукову. Школа "Brainy English" проводить заняття, на яких фізику, хімію, економіку та інші науки вивчають англійською. Спеціально розробили програми і для айтішників від 10 до 17 років у "IT School": це не лише програмування, а й вебдизайн, 3Д-моделювання, робототехніка та інтернет-маркетинг.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

Школа "Агенти змін" - не лише про науку, тут вчать дітей усвідомлювати свою роль у соціумі, впливати на розвиток життя своєї громади, розвивати ініціативи, які міняють на краще країну. Результатом навчання є готовий проєкт, який кожен "агент" втілює у своєму регіоні. "Зусиллями "агентів" наведено лад у багатьох парках України, вичищено чимало озер, проведено безліч фестивалів, розвинено інфраструктуру для людей з обмеженими можливостями, налагоджено комунікацію місцевого населення з владою. Це все роблять діти, які усвідомлюють, що якщо хочеш змін, то роби їх сам. Коли вони бачать результати своїх зусиль, то отримують найкращий мотиватор рухатися далі" - каже організаторка школи Катерина Клюзко.

"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей
"Воспитать стартаперов": где в Украине готовят изобретателей

Це далеко не всі можливості, які надає МАН юним винахідникам і дослідникам. Ще є літні школи, де поєднується відпочинок на природі з навчанням; наукові експедиції, під час яких діти збирають фольклор або досліджують воду в водоймах України; конкурси та виставки, де дослідники представляють свої проєкти та отримують відгуки експертів; закордонні поїздки до провідних лабораторій світу та багато іншого. І навіть якщо після цього всього дитина не отримає Нобеля, не відкриє нову планету чи не створить вакцину від страшного вірусу, вона отримає досвід і характер, з якими легше долатиме свій шлях.

Детальніше про можливості, які надає дітям МАН:

http://man.gov.ua/ua/index

https://www.facebook.com/JAS.Ukraine

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Украина