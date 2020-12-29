Украина отказала в политическом убежище вору в законе из РФ

Вор в законе Нодар Асоян (Нодар Руставский) просил статус беженца в Украине как волонтер, который якобы помогал украинской армии, однако миграционная служба ему отказала.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины. Криминальный авторитет заявлял, что его преследуют в России по политическим мотивам.

Асоян обращался в территориальное подразделение миграционной службы в Полтаве, подчеркнув, что преследование его в РФ связано якобы с волонтерской деятельностью – помощью, которую он оказывал Вооруженным силам Украины на востоке.

После отказа в получении статуса беженца он попытался обжаловать это решение через суд, но тщетно – судьи приняли решение не в пользу истца.

Ранее попытку Асояна получить статус политического беженца в Украине прокомментировал ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"У меня в голове не укладывается – как это вор в законе обращается в органы власти с просьбой. Пожалуй, виной тому коронавирус. Мир сошел с ума – старые "законники" на том свете, наверное, уже перевернулись не один раз от такой новости.

И главное. За последние годы не слышал, чтобы кто-то из воров в законе обращался с такой просьбой к органам власти Грузии или той же России, или к любой другой страны мира... Видимо, у нас это возможно, потому что мы действительно уже прогрессивная, гуманная, свободная, демократическая страна. С таким раскладом к нам поедут "волонтеры" со всего мира, каждый захочет помочь нам на войне", – написал он.

Пост бывшего первого зампредседателя Нацполиции о воре в законе Асояне Facebook Вячеслав Аброськин

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что работники Нацполиции задержали на Киевщине вора в законе по кличке Магало. В июле текущего года решением суда ему было отказано в получении гражданства Украины.