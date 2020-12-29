Україна відмовила в політичному притулку злодію в законі з РФ

Злодій у законі Нодар Асоян (Нодар Руставський) просив статус біженця в Україні як волонтер, який нібито допомагав українській армії, але міграційна служба йому відмовила.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в Національній поліції України. Кримінальний авторитет заявляв, що його переслідують у Росії з політичних мотивів.

Асоян звертався до територіального підрозділу міграційної служби в Полтаві, наголосивши, що переслідування його в РФ пов’язане нібито з волонтерською діяльністю – допомогою, яку він надавав Збройним силам України на Сході.

Після відмови в отриманні статусу біженця він спробував оскаржити це рішення через суд, проте марно – судді ухвалили рішення не на користь позивача.

Раніше спробу Асояна отримати статус політичного біженця в Україні прокоментував ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, експерший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"У мене в голові не вкладається – як це злодій у законі звертається до органів влади з проханням, мабуть, винний у цьому коронавірус. Світ збожеволів – старі "законники" на тому світі, мабуть, уже перевернулися там не один раз від такої новини.

І головне. За останні роки не чув, щоб хтось зі злодіїв у законі звертався з таким прохання до органів влади Грузії або тієї ж Росії, чи до будь-якої іншої країни світу... Мабуть, у нас це можливо, бо ми дійсно вже прогресивна, гуманна, вільна, демократична країна. З таким розкладом до нас поїдуть "такі волонтери" зі всього світу, кожний захоче допомогти нам на війні", – написав він.

Пост експершого заступника голови Нацполіції щодо злодія в законі Асояна Facebook В’ячеслав Аброськін

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що працівники Нацполіції затримали на Київщині злодія в законі на прізвисько Магало. У липні нинішнього року рішенням суду йому було відмовлено в отриманні громадянства України.