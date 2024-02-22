Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании 'Эпицентр'

Эпицентр продолжает оказывать помощь силам обороны страны. Новую партию из 500 генераторов, а также 1000 единиц ручного инструмента передала компания Силам поддержки ВСУ на общую сумму 11 млн гривен.

Вооруженным силам Украины. Мы передаем 500 генераторов разной мощности от 3,5 до 7 кВт, которые помогут военным подразделениям выполнять боевые задания на передовой. И это наш вклад в общую победу, – сказал Иван Черноног, начальник службы безопасности ООО "Эпицентр К"

По словам Валерия Дондюка, начальника электротехнической службы ВСУ, такие генераторы идеально подходят для использования в полевых условиях благодаря мобильности и снабжают электропитанием в течение длительного времени.

- Подразделения, выполняющие задачи на линии столкновения, выполняют ее в условиях отсутствия промышленной электросети. Поэтому обеспечение любого вооружения, связи или подразделения ПВО, медицинских стабилизационных пунктов, полевых кухонь происходит фактически за счет генераторов, получаемых в соответствии с потребностью. Если бы это было мирное время, мы бы обеспечили потребности на 100%. А с учетом того, что в ходе боевых действий уничтожается военная техника, в том числе генераторы, необходимость постоянно растет и на момент этой передачи мы закроем ее определенный процент, - отметил Валерий Дондюк.

Генераторы переданы в рамках благотворительной инициативы "Заряджай на контрнастрій", к которой присоединились более 1,5 млн. покупателей.

- Мы благодарим всех наших покупателей, которые присоединились к благотворительной инициативе. Она еще продолжается. Мы не имеем права останавливаться, перед нами новые вызовы и мы будем помогать стране до победы, – подчеркнула Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу ООО "Эпицентр К".

В общей сложности группа компаний "Эпицентр" направила более 2 млрд грн в помощь стране во время войны, передано 76 реанимобилей боевым и гражданским медикам.