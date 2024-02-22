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Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании "Эпицентр"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании 'Эпицентр'

Эпицентр продолжает оказывать помощь силам обороны страны. Новую партию из 500 генераторов, а также 1000 единиц ручного инструмента передала компания Силам поддержки ВСУ на общую сумму 11 млн гривен.

Вооруженным силам Украины. Мы передаем 500 генераторов разной мощности от 3,5 до 7 кВт, которые помогут военным подразделениям выполнять боевые задания на передовой. И это наш вклад в общую победу, – сказал Иван Черноног, начальник службы безопасности ООО "Эпицентр К"

Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании "Эпицентр"

По словам Валерия Дондюка, начальника электротехнической службы ВСУ, такие генераторы идеально подходят для использования в полевых условиях благодаря мобильности и снабжают электропитанием в течение длительного времени.

Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании "Эпицентр"

- Подразделения, выполняющие задачи на линии столкновения, выполняют ее в условиях отсутствия промышленной электросети. Поэтому обеспечение любого вооружения, связи или подразделения ПВО, медицинских стабилизационных пунктов, полевых кухонь происходит фактически за счет генераторов, получаемых в соответствии с потребностью. Если бы это было мирное время, мы бы обеспечили потребности на 100%. А с учетом того, что в ходе боевых действий уничтожается военная техника, в том числе генераторы, необходимость постоянно растет и на момент этой передачи мы закроем ее определенный процент, - отметил Валерий Дондюк.

Вооруженные силы Украины получили 500 генераторов от компании "Эпицентр"

Генераторы переданы в рамках благотворительной инициативы "Заряджай на контрнастрій", к которой присоединились более 1,5 млн. покупателей.

- Мы благодарим всех наших покупателей, которые присоединились к благотворительной инициативе. Она еще продолжается. Мы не имеем права останавливаться, перед нами новые вызовы и мы будем помогать стране до победы, – подчеркнула Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу ООО "Эпицентр К".

В общей сложности группа компаний "Эпицентр" направила более 2 млрд грн в помощь стране во время войны, передано 76 реанимобилей боевым и гражданским медикам.