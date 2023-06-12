Волонтеры в Херсоне работают фактически круглосуточно, – Геращенко

Депутаты Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова находятся в Херсоне. Два больших склада херсонской ОО "Дело Громад" загрузили водой, продуктами питания, гигиеническими средствами, резиновыми сапогами, кормом для животных.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Как сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, местные волонтеры работают фактически круглосуточно, принимая и распределяя гуманитарную помощь.

"Выносливости нашей херсонской команды можно позавидовать. Мы – третья группа, которая в воскресенье завезла ей гуманитарку. Часом ранее Оксана Погомий разгружала огромную фуру от "Европейской солидарности Киевщины", до того были наши с Марией знакомые волонтеры, которых мы направили на Херсон", – рассказывает Геращенко.

Она сообщила, что в Херсон завезли лекарственные средства, противопростудные, перевязочные материалы, обещанный медицинский инструментарий для госпиталей, хирургические инструменты, дренажи, катетеры и капельницы.

"Два больших склада херсонской ОО "Дело Громад" загружены водой, продуктами питания, гигиеническими средствами, резиновыми сапогами, кормом для животных. Все это упаковывается в наборы и ежедневно развозится в затопленные села и раздается эвакуированным", – пишет Геращенко.

"В общей сложности за эту неделю наша команда завезла в Херсон около 150 тонн помощи. Только Петр Порошенко передал более 100 тонн, многие региональные центры направили лодки, одежду, одеяла, средства для очистки и откачки воды для Херсонщины", – сообщает депутат.

Геращенко также обнародовала видео затопленного города. "Это – улица Чайковского. Она полностью затоплена, и проходить здесь можно только в резиновых сапогах. Везде, где появляется "русский мир", нет там никакого Чайковского, Пушкина, Достоевского, Толстого, там есть только разрушение и смерть. Собственно, это и есть лицо абсолютно человеконенавистнического "русского мира", – говорит сопредседатель фракции.

"На Корабельной площадь Херсона в первые дни после подрыва Каховской ГЭС уровень воды поднялся до конца железных сооружений. Именно здесь сегодня начинается затопленная часть города, до сих пор Остров – там вода достигает примерно 4-5 метров. Наши доблестные спасатели из службы чрезвычайных ситуаций, наши полицейские дежурят здесь, чтобы оказывать людям первую помощь, чтобы эвакуировать людей. Эвакуировать животных", – рассказывает Геращенко.

Полицейские говорят: в течение трех суток продолжаются вражеские обстрелы: "сегодня были установлены с помощью местных властей пункты в виде укрытия для личного состава и населения, которые обеспечивают спасательные работы".

"Херсонцы, имеющие друзей и родственников в оккупированных подтопленных Олешках и других селах, рассказывают, что террористы бросили гражданское население на произвол судьбы. Вода еще высоко, люди сидят на чердаках и крышах, есть проблемы с водой и едой. Как вода спадет – размытые дороги не позволят завозить продукты. Поэтому это убийство голодом. А расстрел эвакуационных путей – нацизм в самом худшем варианте", – отмечает депутат.

"Мы с Марией Ионовой сегодня в Херсоне, потому что очень важно сегодня не просто воочию увидеть, как страдает город от этой техногенной катастрофы, но и сформулировать тот пакет, который нужно передать нашим международным партнерам для гуманитарной и экологической помощи Украине", – объясняет Ирина Геращенко.

Она также сообщила, что в Херсоне состоится выездное заседание парламентского комитета по экологии, чтобы начать изучать на месте экологические потребности города и тот разрушительный ущерб, который экологии региона нанесла гуманитарная катастрофа.

"Но уже сейчас можно говорить, что вода полностью спустится где-то через 10 дней – через две недели. И только после этого будут понятны масштабы катастрофы. Что нам сегодня уже неофициально говорят руководители? Что будет мор рыбы и животных, к сожалению, на подтопленных оккупированных территориях, что здесь потребуются даже мобильные крематории именно для того, чтобы утилизировать погибших животных", – объясняет Геращенко.

"Наша цель – сделать все для того, чтобы путинский преступный режим был привлечен к ответственности за экоцид, за геноцид украинского народа. Путин и его банда должны быть наказаны. А Херсон – несокрушимый. И наши люди демонстрируют здесь абсолютно уникальные качества человечности, взаимопомощи и солидарности. Поэтому мы точно победим", – резюмирует Ирина Геращенко.