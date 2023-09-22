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Волонтеры объявили сбор на доставку 15 тонн помощи из Италии

Мария Шевчук
Общество
1 минута
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Волонтеры объявили сбор на доставку 15 тонн помощи из Италии

БФ "Батальон волонтер" объявил благотворительный сбор средств на услуги логистики. Деньги необходимые для доставки 15 тонн помощи из Италии для военных и гражданских украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил соучредитель фонда Роман Бочкала.

Волонтеры объявили сбор на доставку 15 тонн помощи из Италии

"Наш Фонд "Батальон Волонтер" везет 15 тонн помощи из Италии. Это 2 авто для военных и более 10 тонн груза: медицина, теплые вещи, сухпайки, а также помощь детским домам", – написал Бочкала.

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БФ "Батальон Волонтер" с первых дней войны оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии гражданским.

Организаторы сообщают, что услуги по логистике стоят 3000 евро и просят поддержки у всех небезразличных. Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Приват: 5457 0822 2535 3445

(Литвин Р.М.)

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