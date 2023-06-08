Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую воду и продукты

Волонтеры Благотворительного фонда Вадима Столара сразу после разрушения дамбы Каховской ГЭС направились в Херсонскую область, куда доставили воду и пищевые продукты и помогают местным жителям. Об этом сообщил Вадим Столар на своей странице в Facebook.

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"Масштабы преступлений оккупантов растут. Разрушение Каховской ГЭС – страшная техногенная катастрофа, последствия которой Украина будет испытывать еще долгие годы. Уже сегодня в зоне бедствия страдают десятки тысяч человек. Все, кто может, прилагают усилия для помощи пострадавшим. Наш Благотворительный фонд также работает над тем, чтобы помочь как можно большему числу людей, оказавшихся в тупике на затопленных землях Херсонщины", – рассказал Вадим Столар.

По его словам, волонтеры уже там, в частности, приехали в областной центр и пгт Антоновка, страдающий непрерывными обстрелами.

"Доставили воду и продуктовые наборы и готовы оказывать необходимую помощь местным жителям, которые постоянно находятся под огнем, а теперь остались без света, газа и средств к существованию. Выстоим! Победим!" – заявил Вадим Столар.

В Благотворительном фонде также рассказали подробности увиденного на территориях, пострадавших от подрыва ГЭС.

"Сердце кроится, когда видим последствия преступлений окупантов. Россия хочет уничтожить все живое на своем пути, однако ей никогда не удастся уничтожить человечность и единство украинцев. Весь день в Херсонской области мы наблюдаем, как люди помогают друг другу: кто-то – эвакуирует пострадавших, кто-то – помогает спастись животным, кто-то – оказывает психологическую поддержку тем, кто в ней нуждается. Наши волонтеры доставили питьевую воду и продукты. Сила украинцев – в единстве. Несмотря на все – наших людей не сломать", – говорится в сообщении на странице Фонда Вадима Столара.

Напомним, что в феврале этого года Вадим Столар вместе с волонтерами Фонда посещали Херсон с гуманитарной миссией. Тогда доставили четыре грузовика крайне необходимой помощи: одеяла, фонари, свечи, аптечки, гигиенические средства, продуктовые наборы и многое другое.

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд Вадима Столара предоставил 284 300 продуктовых наборов для пострадавших от войны украинцев.