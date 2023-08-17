Волонтеры фонда "Мир и Ко" передали новую помощь для бригады спецназначения им. Богун
Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна получила очередную помощь от волонтеров и благотворителей.
Об этом рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".
"Отчитываемся о помощи, передаваемой нашим Фондом в 1 Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна, и благодарим людей, благодаря которым мы смогли осуществить эту работу", – написали на официальной странице общественной организации.
В Фонд "Мир и Ко" отметили, что передали спецназам улучшенные антенны и аккумуляторы, которые предоставила компания Судьба. Для оборудования и защиты позиций наших защитников торговая сеть "Эпицентр" предоставила пленку и прочную сетку.
"Друг и огромный помощник нашему Фонду господин Здражевский передал баннерную ткань для тепло и гидроизоляции укрытий. Также очередную партию планшетов со специальным программным обеспечением от Armia_SOS подготовили и передали технари нашего Фонда", – говорится в отчете.
Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании :
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