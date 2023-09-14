Волонтеры Фонда 'Мир и Ко' передали на фронт партию компьютеров и сетевое оборудование

Одно из подразделений сил обороны Украины получило новую помощь от волонтеров и благотворителей. Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" передала на фронт партию компьютеров и оборудования, уже работающих в одном из военных институтов.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице общественной организации Facebook.

Волонтеры фонда рассказали, что компьютерную технику и оборудование получают от самых разных людей, в частности, местных и международных организаций. Они передают системные блоки, мониторы, ноутбуки, оборудование для сетей. Иногда это новая техника, но в большинстве своем – такая, что уже была в использовании.

"Готовые и проверенные компьютеры условно распределяются на три части – простые машинки для "бумажной армии", средние компьютеры для более серьезной работы, требующей определенной скорости и ресурсов, и третья категория – быстрые и компактные, которым достается наиболее сложная и ответственная работа ", – отметили в фонде.

Волонтеры рассказали, что компьютерное направление они начали еще в 2016 году и давно потеряли счет переданной техники. Процесс работы прост и давно отработан: полученная техника сначала проверяется и отбраковывается, и только тогда попадает в нужные руки.

"Что-то готово, что-то почти готово, что-то нуждается в ремонте, а что-то даже на запчасти не годится, поэтому сразу отправляется на свалку. Дальше все, что нормально, мы приводим в порядок", – написали на официальной странице ГО.

Ноутбуки нужны непосредственно на фронте, где компактность, автономность и мобильность – главный фактор.

"Стационарные компьютеры работают в ППД, на КСП... в учебных классах и лабораториях военных институтов. Список длинный и постоянно расширяется, потому что работа продолжается", – рассказали в Фонде "Мир и Ко".

В ВО Фонд "Мир и Ко" призывают поддерживать наших защитников по реквизитам волонтерской организации:

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