Волонтеры Фонда 'Мир и Ко' научили военных производить антенны для связи собственной разработки

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" сообщила, что научила своих друзей военных самостоятельно производить антенны для связи. Фонд передал военным эскизы, чертежи и особенности изготовления антенн, собственной разработки.

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О том, как подразделения теперь сами делают себе крайне нужные антенны, Фонд рассказал на своей странице в Facebook.

"Друзья, мы как-то уже писали, что в мастерской нашего Фонда изготавливаются различные полезные приборы... Антенны для связи и не только – одно из направлений нашей работы. Но мы не способны производить их в том количестве, в котором нуждаются наши защитники", – написали волонтеры.

В Фонде отметили, что антенна с креплением и кабелем на фронте это, к сожалению, расходный материал, поэтому их нужно много. Волонтерская организация уверяет, что выход есть.

"Мы научили наших друзей изготавливать эти антенны самостоятельно, передали эскизы, чертежи, особенности изготовления. И самое главное – научили военных. Теперь большие подразделения (имеющие своих умельцев) сами производят некоторые типы наших антенн и отчитываются нам о своих результатах", – отметили в Фонде.

Организаторы также показали "военный паучок" или классическую GP антенну диапазона VHF.

В волонтерской организации Фонд "Мир и Ко" подчеркнули, что в дальнейшем готовы делиться своими разработками и побеждать вместе. Организаторы призвали присоединяться к помощи по реквизитам фонда.

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