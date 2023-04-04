Волонтер Яровая подарила компьютеры и планшеты детям пленных и павших героев Одессы. Фото

Известная волонтер Дана Яровая, председатель ОО "Мечта детей Украины", помогает обеспечить гаджетами детей пленных и павших воинов для дистанционного обучения. Во время рабочего визита в Одессу Яровая лично посетила две семьи погибших героев.

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“Я хочу, чтобы все общество поняло нашу моральную обязанность поддержать детей пленных и павших воинов. Мы, украинцы, должны взять ответственность за их образование, здоровье, жизнь на себя", – отметила волонтер.

В фонд "Мрія" еженедельно добавляются более 100 заявок от семей, нуждающихся в помощи. Одним из самых популярных запросов является закрытие образовательных потребностей: изучение английского языка, программирование, обеспечение компьютерной техникой для онлайн обучения.

“Очень спасибо вашей организации, ведь вы осуществили мечту моего сына! Теперь он продолжит обучение в школе не с телефона, а с нового компьютера. – поделилась мать мальчика.