Волонтер Яровая передала уже 50 авто для бойцов на фронт: ей удалось собрать более 11,2 млн грн

Дана Яровая, волонтер и общественный деятель, передала две машины для военных группы огневой поддержки и медикам 79 бригады для вывоза раненых. С августа 2022 года волонтеру удалось собрать средства на покупку 50 машин для ВСУ на сумму 11 270 000 гривен.

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"Все машины, которые были закуплены благодаря вам, поехали в зону боевых действий. Чаще всего это именно у группы огневой поддержки. Ведь именно на них ребята могут выполнять свои задачи. Быть мобильными, быстрыми, эффективными", – поделилась Дана Яровая.

Все машины были переданы в зону активных боевых действий для выполнения задач. Как отметила Дана, украинское войско постоянно нуждается в транспорте для передвижения и эвакуации бойцов. Каждый автомобиль рисуется в камуфляжном цвете, чтобы быть незаметным для противника. Поскольку враг беспощадно атакует украинские позиции, то многие техники "сгорают" без возможности повторного ремонта.

"Средняя цена автомобиля – 5500 долларов. Мы передали с вами автомобилей на сумму 275 000 долларов, или на 11 270 000 гривен. Для войны мало, для нас с вами много. Почему именно автомобили? Автомобили расходный материал в зоне ведения боевых действий. Автомобили горят, их расстреливают, они выходят из строя", – отметила волонтер.

Приобрести машины Яровой удалось благодаря активному благотворительному собранию в своих социальных сетях. Она призывает украинцев продолжать приобщаться к донатным кампаниям, чтобы превращать свою ненависть к врагу в полезный вклад и больше помогать воинам уничтожать оккупантов.

Напомним, что Дана Яровая также стала руководителем направления помощи семьям погибших героев фонда "Мрия". Фонд оказывает психологическую, финансовую, юридическую помощь семьям военнопленных, гражданских пленников, павших защитников.