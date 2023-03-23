Волонтер Яровая о закупках в Минобороны: яйца и яблоки – лишь часть айсберга

Нагрузка на волонтерское движение только растет, пока Министерство обороны боится бороться с коррупцией. 24 марта должно состояться голосование за кандидатов в антикоррупционный совещательный орган, если дату национального отбора не перенесут снова. Почему министерство боится общественного контроля, рассказала волонтер и общественный деятель Дана Яровая в эфире телеканала "Прямой".

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"В начале полномасштабного вторжения Минобороны имело возможность закупать все по упрощенной процедуре. Но эта преференция затянулась, и безнаказанность приводит к негативным последствиям и коррупционным скандалам. Яйца и яблоки, о которых все говорят, это лишь часть айсберга: мы еще ничего не знаем о покупке оружия. Когда ребятам на фронте не хватает боеприпасов, мины перевозятся с одной позиции на другую – это страшно", – рассказала Дана Яровая.

Также волонтер обратилась с просьбой не быть равнодушными к ситуации вокруг антикоррупционного органа и избрать достойных кандидатов, ведь в списке голосования уже появились недобропорядочные персоны, аффилированные с Партией регионов. Национальный отбор членов совещательного антикоррупционного органа был перенесен на 24 марта. Он будет проходить с 8:00 до 20:00 на платформе НАПК.

"Тщательно изучите кандидатов в антикоррупционный совещательный орган и потратьте 5 минут своего времени, чтобы изменить и переломить эту ситуацию. Со своей стороны я скажу, что мой конечный бенефициар сидит в окопе, все мои друзья находятся на линии фронта – для меня это очень болезненный вопрос. Найдите время и выберите того, кому доверяете", – подытожила Яровая.