Войска РФ вывели все ракетоносители из Черного моря: в ОК 'Юг' объяснили, что происходит

По состоянию на утро вторника, 7 февраля, российские оккупационные войска вывели из Черного моря все ракетоносители. Стране-агрессору пришлось это сделать из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, мощного шторма.

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В настоящее время вражеские корабли находятся в пунктах базирования. Об этом в эфире всеукраинского марафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в Черном море продолжает бушевать сильнейший шторм (5-7 баллов). Такой уровень обычно нехарактерен для этого моря.

"Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования", – отметила Гуменюк.

В то же время на дежурстве остаются два корабля, собирающих информацию о надводной обстановке. Они не ракетоносители, поэтому угрозы не представляют.

В Азовском море также пока не наблюдается российских кораблей. Здесь исследование надводной обстановки путинская армия осуществляет дистанционно.

Накануне начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российский агрессор может готовиться к новому ряду ракетных атак в регионах Украины. Об этом свидетельствует активизация разведывательных БПЛА оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска во время массированной атаки по Украине 26 января впервые после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье.

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