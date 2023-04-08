Войска РФ ударили по Харьковщине: есть жертвы и пострадавшие

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские населенные пункты. В субботу, 8 апреля, страна-террорист ударила по Харьковской области.

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В результате есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, захватчики в очередной раз атаковали гражданское население Купянского района.

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин – 65 и 34 лет.

Кроме того, в селе Подолы в результате действий оккупантов ранения получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в течение суток 7 апреля войска РФ продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины. В одном из сел от вражеского огня погиб 39-летний мужчина.

В пятницу, 7 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Харьковщину. В результате атаки в селе Борисовка погиб 39-летний гражданский мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Огромная их часть упала на Харьков, в окрестностях которого сегодня расположено целое кладбище обломков смертоносных ракет.

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