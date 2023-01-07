Войска РФ ударили по Харьковщине: есть прилеты, погиб человек

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинские города. Вечером в субботу, 7 января, путинская армия ударила по Харькову и области.

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Местных жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ракетные удары были нанесены с территории Белгородской области России по наземным пусковым установкам С-300.

Синегубов уточнил, что было зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели.

По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина.

"Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!" – подчеркнул Синегубов.

Отметим, что вечером 7 января российские оккупанты также начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышны звуки взрывов кассетных бомб.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никто не поверит в прекращение Россией огня на Рождество. Ведь нелюди, которые убивают детей, бомбят роддома, пытают пленных и совершают множество других военных преступлений под руководством своего кровавого диктатора Путина, не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

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