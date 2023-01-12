Войска РФ продолжают наступать на Бахмутском направлении: в Генштабе назвали, где продолжаются ожесточенные бои

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах четырех населенных пунктов.

Видео дня

Речь идет, в частности, о Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клищиевке. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Противник и дальше основные усилия сосредотачивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее упорные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледарь, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Соледарь, Красную Гору, Подгородное, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области.

В то же время, авиация ВСУ в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Кроме того, наши артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вражеской живой силы и военной техники, а также вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 боеприпаса.

Напомним, российские оккупационные войска уже более полугода активно пытаются захватить города Бахмут и Соледар в Донецкой области. Враг не добился там значительных успехов, однако пожертвовал жизнями тысяч своих солдат и буквально стер с лица земли населенные пункты, за которые продолжаются бои. Новые снимки Бахмута и Соледара были опубликованы на странице американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Вооруженных сил Украины, который держит оборону в Соледаре Донецкой области, сказал, что следующие сутки станут решающими для города. При этом он заявил, что российские оккупанты не заблокировали Соледар, бои продолжаются.

Войска страны-агрессора пытаются взять под полный контроль Соледар, говорят в Генштабе. Также подразделения оккупантов, которые Россия стянула к самой горячей точке фронта, делают все, чтобы перерезать пути поставок подразделений ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!