Войска РФ накапливают резервы на Луганщине, горячее всего на Кременском направлении, – Гайдай

Российские оккупационные войска продолжают накапливать значительные резервы в Луганской области. Самая горячая ситуация наблюдается на Кременском направлении.

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Несмотря на это, украинские защитники полностью контролируют ситуацию. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Стабильно тяжело, но полностью контролируемо Силами обороны. Враг и дальше увеличивает обстрелы наших позиций. Самая горячая ситуация в направлении как раз Кременной. Кременная и Белогоровка. На Сватово Силы обороны более уверенно держат позиции и отражают все наступления", – сказал он.

Гайдай отметил, что россияне продолжают накапливать резервы в Луганской области. Он предположил, что оккупанты могут готовиться к какой-то дате.

"У нас есть информация, что огромное количество личного состава они накопили на нашем участке, и техники так же. Возможно, держат до какой-то даты. Возможно, что-то готовят там особое", – сказал он.

При этом украинские защитники делают все возможное, чтобы помешать захватчикам.

"Мы все видим, все военное командование уже планирует определенные шаги, чтобы не дать возможности полномасштабным наступлениям развиваться", – резюмировал глава ОВА.

Следует отметить, что тяжелые бои на территории оккупированной российскими захватчиками Луганской области продолжаются. На отдельных направлениях воинам ВСУ удается уничтожать вражескую бронетехнику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам Сергея Гайдая, в Луганской области наивысшая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременском направлении, куда российские военные стянули большое количество техники и живой силы. Следующим по сложности участком можно назвать район Белогоровки.

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