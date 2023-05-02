Войска РФ готовят провокации на северной границе с Украиной: в ЦНС раскрыли подробности

Российские оккупационные войска готовят провокации на северной границе с Украиной. Для этого захватчикам, дислоцирующимся в Брянской и Курской области, выдали украинскую военную форму.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления, ссылаясь на информацию местных жителей. Вероятно, провокации будут проводиться с целью мобилизации россиян, а также для отвлечения внимания от военных преступлений оккупантов.

"Россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ", – отметили в ЦНС.

В частности, не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников.

Гражданам следует сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой враждебных намерений.

Напомним, в министерстве обороны России обвинили Украину в подготовке химической атаки в Сумской области. Там заявили, что украинская сторона якобы хочет инсценировать обстрелы с применением ядовитых веществ со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант показал химоружие, которое войска РФ применяют против ВСУ на фронте. Он выложил фото с химической гранатой К-51 и заявил о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к смерти.

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