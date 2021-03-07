Войска РФ десять раз обстреляли ВСУ и получили ответ – штаб ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе на протяжении прошлых суток, 6 марта, десять раз нарушали режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь в ответ.

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Как отмечено в сообщении, все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное террористы обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

"О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Как добавили в штабе ООС, по состоянию на 8:00 утра 7 марта, нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинам, подчеркнули в ООС.

Напомним, в пятницу, 5 марта, в зоне боевых действий на Донбассе российские террористы ранили воина Вооруженных сил Украины. Это случилось у Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта, враг на фронте девять раз нарушил режим тишины. В частности, он вел огонь по позициям ВСУ с минометов и гранатометов. В дополнение ко всему оккупанты применили беспилотник.