Войска РФ 10 раз атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя, войска России открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования РФ 26 января у Новоалександровки на Донбассе прицельно обстреляли позиции ВСУ. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.