В Виннице разоблачили местную жительницу, которая ждала "русского мира" и распространяла пропаганду. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Винницы, которая ждала прихода "русского мира" и распространяла пропаганду среди украинцев. 47-летняя женщина утверждала, что кровавая война против нашей страны – "освободительная".

Как сообщается в Facebook-аккаунте Управления СБ Украины в Винницкой области, фигурантка давно познакомилась и поддерживала контакт с боевиком террористической "ДНР" Андреем. Она восхваляла армию РФ и сокрушалась, что Винница в результате войны "может остаться под влиянием Запада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В социальных сетях жительница Украины называла российских военных "мощными и профессиональными". Она утверждала, что путинская армия использует "только высокоточное" оружие.

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Свою пропаганду женщина осознанно распространяла в том числе и на работе. В разговорах с коллегами она оправдывала политику Кремля и вооруженное вторжение в Украину, говорила о "внутреннем гражданском конфликте".

Известно, что подозреваемая 1974 г.р., проживает в городе Винница. Ее имя и лицо пресс-служба СБУ решила скрыть.

На камеру женщина заявила, что якобы "осознала свою страшную вину", и попросила у украинцев прощения.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 436-2 УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СБУ назвали популярные Telegram-каналы, координируемые спецслужбами России. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

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