В СБУ назвали Telegram-каналы, координируемые спецслужбами России

Надежда Данищук
Общество
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В СБУ назвали Telegram-каналы, координируемые спецслужбами России
nosound
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Служба безопасности Украины призвала не доверять ряду телеграмм-каналов, координируемых спецслужбами России. В СБУ отметили, что материалы этих СМИ являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.

Российская пропаганда, несмотря на развязанную войну в Украине, до сих пор пытается объяснить миру, что "не все так однозначно". Эти пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд телеграмм-каналов. А кроме того, – фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.

Ресурсы, координируемые российскими спецслужбами:

  • "Легитимный",

  • "Резидент",

Видео дня

  • "Картель",

  • "Сплетница",

  • "Черный квартал",

  • "Политический расклад",

  • "Нетипичное Запорожье",

  • "Тремпель Харьков",

  • "Одесский фраер",

  • "Днепр live",

  • "Николаев live",

  • "Херсон Live".

"Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ. Поэтому еще раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – призвали в ведомстве.

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