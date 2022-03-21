В СБУ назвали Telegram-каналы, координируемые спецслужбами России

Служба безопасности Украины призвала не доверять ряду телеграмм-каналов, координируемых спецслужбами России. В СБУ отметили, что материалы этих СМИ являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.

Российская пропаганда, несмотря на развязанную войну в Украине, до сих пор пытается объяснить миру, что "не все так однозначно". Эти пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд телеграмм-каналов. А кроме того, – фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.

Ресурсы, координируемые российскими спецслужбами:

"Легитимный",

"Резидент",

Видео дня

"Картель",

"Сплетница",

"Черный квартал",

"Политический расклад",

"Нетипичное Запорожье",

"Тремпель Харьков",

"Одесский фраер",

"Днепр live",

"Николаев live",

"Херсон Live".

"Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ. Поэтому еще раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – призвали в ведомстве.