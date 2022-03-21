В СБУ назвали Telegram-каналы, координируемые спецслужбами России
Служба безопасности Украины призвала не доверять ряду телеграмм-каналов, координируемых спецслужбами России. В СБУ отметили, что материалы этих СМИ являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.
Российская пропаганда, несмотря на развязанную войну в Украине, до сих пор пытается объяснить миру, что "не все так однозначно". Эти пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд телеграмм-каналов. А кроме того, – фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.
Ресурсы, координируемые российскими спецслужбами:
"Легитимный",
"Резидент",
"Картель",
"Сплетница",
"Черный квартал",
"Политический расклад",
"Нетипичное Запорожье",
"Тремпель Харьков",
"Одесский фраер",
"Днепр live",
"Николаев live",
"Херсон Live".
"Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ. Поэтому еще раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – призвали в ведомстве.