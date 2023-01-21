Война в Украине может разгореться с новой силой весной: Путин бросит в бои больше 'мобиков', – экс-командующий армией США в Европе

Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил в субботу, что война в Украине может разгореться с новой силой весной. Это объясняется тем, что зимой проводить операции "тяжелее".

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В то же время, по его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин бросит на фронт еще больше мобилизированных россиян. Об этом сообщает Newsweek.

Хертлинг убежден, что весна станет ключевым переломным моментом в войне.

"Ожидается, что весной они (россияне, - ред.) предоставят дополнительные мобилизованные силы, хотя до сих пор мобилизационные усилия России по всем направлениям не увенчались успехом", – сказал он.

Генерал армии США в отставке объяснил, что зима замедляет операции, поскольку их сложнее проводить.

"Зимой на востоке и юго-западе была невероятно жесткая грязь", – отметил он.

Хертлинг добавил, что если Украина попытается вернуть себе территории, то ей придется проводить общевойсковые операции на юго-востоке и продолжать противодействовать любым наступлениям России в районе Донбасса.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с беларуским руководством. Такая деятельность может создать условия для нового наступления России на Украину с территории Беларуси, хотя и не обязательно и не в ближайшие недели.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак отмечал, что Россия может осуществить новое наступление на Украину из районов Брянска, Курска и Воронежа, где накопила свои войска после того, как вывела их из северных регионов нашего государства. Там сосредоточена большая часть 300 тыс. мобилизованных, которые проходят соответствующую подготовку и тренировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская армия срочно нуждается в западных боевых танках. Передача Украине этой техники западными партнерами сейчас позволила бы предупредить новое наступление, которое Россия планирует начать весной, и продолжить освобождение родной земли.