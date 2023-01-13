Кому больше всего доверяют украинцы во время войны с Россией: данные соцопроса

Украинцы, согласно новому соцопросу, больше всего доверяют Вооруженныи силам (96%). Второе и третье места разделили президент страны и волонтеры (им доверяет 84% жителей Украины).

Видео дня

Такие результаты показало всеукраинское исследование Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное 4-27 декабря 2022 года методом телефонных интервью. Эксперты напомнили, что год назад, в декабре-2021, уровень доверия к ВСУ оценивался в 72%, к президенту – 27%, волонтерам – 68%.

В новом опросе высокую оценку также получила Служба безопасности Украины – 63% против 29% за год до этого. Национальной полиции доверяет 58% респондентов (в 2021-м таких было 30%).

Также значительно улучшилось восприятие Верховной рады. Доверие к ней возросло с 14% до 52%. А доверие к Кабмину –с 11% до 35%.

Оказалось, что наиболее критично украинцы относятся к прокурорам и судам. Прокурорам доверяют 21%, не доверяют – 32%, судам – 25% против 34% соответственно.

Доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57%. Доверие к российским СМИ упало с 3% в 2021-м до 1% в 2022-м.

Прослеживается некоторое ухудшение отношения к церкви: доля доверяющих снизилась с 51% до 44%.

В КМИС отметили, что украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – за год показатель изменился с 63 до 71%. Что касается переселенцев, то 52% респондентов ответили, что доверяют им, и только 10% – что не доверяют (остальные имеют неопределенное или безразличное отношение).

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце 2022 года опрос показал, что 93% украинцев верят в победу Украины в войне против России. Большинство респондентов видят в ней изгнание российских войск со всей территории страны.

– В октябре-ноябре прошлого года большинство украинцев – 78,5% – оценивали будущее своей страны оптимистически. Этому не помешала даже полномасштабная война.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!